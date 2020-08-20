İSTANBUL-TAKSİM'DE SAĞANAK YAĞMUR Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazılıksız yakalanana vatandaşla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürüyerek keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için gidecekleri yere koştukları görüldü.

Kaynak: DHA