Taksici, Kendisini Trafiğe Soktuğu İçin Kadın Turisti Arabadan Dışarı Attı, O Anlar Kaydedildi

Nişantaşı'nda bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu için kadın turiste tepki göstererek turisti arabadan dışarı attı. Taksici ile turist arasında yaşanan tartışma saniye saniye kaydedildi.

GERİDE İNMEK İSTEMEDİ

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcusuna tepki gösterdi. Taksici, trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" şeklinde bağırdı.

TURİST KADIN PARASINI GERİ İSTEDİ

Turist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar "Para üstünü ver" demesi üzerine de taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya." şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti. Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.