İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ
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İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin 5 bin taksi plakasını kiraya vereceğini ve yeni taksi modeline geçileceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ
23.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:46
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun,  belediyenin 5 bin taksi plakasını kiraya vereceğini ve yeni taksi modeline geçileceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. 

Geçen hafta Bağcılar Oto Center'da taksi plakası alım-satımı yapan bir esnaf yeni taksi modeliyle ilgili, "Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kitleriz" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili olarak  "Bağcılar'da bir esnafın yaptığı açıklamayı biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşın kendi açıklaması. Bu konuda zaten yetkili de değil. Yetkili kurum taksiciler esnaf odasıdır. O esnafın kendisini bağlar. Biz yakıp yıkma, eylem olaylarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Oturup anlaşarak ortak akılla inşallah bu sorunu çözeceğiz." dedi.

"KİRALAMA MODELİ TAKSİCİ ESNAFIMIZI BİTİRİR"

Eyüp Aksu, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediye başkanımız geçenlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklama taksici esnafının kabul edeceği bir açıklama değil. 5 bin ticari taksi artışı yapacağım, dedi ve kiralama modeliyle belediyenin öz malı olacak. Kiralama modeliyle verilecek dendi. Aklımıza şu geliyor. Geçtiğimiz yıllarda korsan bir firma devlet tarafından mahkemelerimizce, kanunlarla yasaklanmıştı. Ülkemizi terk etmişti. Şimdi ise belediye başkanımızın yaptığı bu açıklama global korsanının önünü açacak bir çalışma. Biz taksici esnafı olarak 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla devletimizden bu plakaları parayla satın aldık. Bu kiralama modeli bizim taksici esnafımızı bitirir. Belediye başkanımızın sürekli bir ifadesi var. Ortak akıl ile İstanbul'u yöneteceğiz. Biz bu konuda ortak akılın bir parçasıyız. Bu konuda bizim hiçbir görüşümüz alınmadı. En kısa zamanda inşallah randevu alıp konuyu kendisiyle paylaşırız. Kiralama modelini kabul edemeyiz. Taksici esnafı olarak mağdur oluruz."

"YÜZDE 90 İŞ KAYBINA UĞRADIK"

5 bin taksi plakasının kiraya verilmesi konusunda kendilerinden görüş alınmadığını söyleyen Eyüp Aksu, "Fikir alışverişinde bulunmadık. Şu an zaten koronavirüs salgınından sonra biz gerçekten yüzde 90 iş kaybına uğradık. Taksi durakları fazlasıyla taksi dolu. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Konuyla alakalı da mağduriyetimizi iletiyoruz. İstanbul'da trafikten kaynaklı büyük bir trafik sorunu var. Taksi sayısı yeterlidir. Korsan bitmeden taksi sayısının artışı uygun değildir" dedi.

İNŞALLAH OTURUP ANLAŞARAK ORTAK AKILLA SORUNU ÇÖZCEĞİZ

Geçen hafta Bağcılar Oto Center'da taksi plakası alım-satımı yapan bir esnaf yeni taksi modeliyle ilgili, "Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kitleriz" ifadelerini kullanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz" demişti.  Eyüp Aksu yaşanan bu polemikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bağcılar'da bir esnafın yaptığı açıklamayı biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşın kendi açıklaması. Bu konuda zaten yetkili de değil. Yetkili kurum taksiciler esnaf odasıdır. O esnafın kendisini bağlar. Biz yakıp yıkma, eylem olaylarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Oturup anlaşarak ortak akılla inşallah bu sorunu çözeceğiz."

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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