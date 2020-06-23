İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin 5 bin taksi plakasını kiraya vereceğini ve yeni taksi modeline geçileceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz
23.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:46
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun,  belediyenin 5 bin taksi plakasını kiraya vereceğini ve yeni taksi modeline geçileceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. 

Geçen hafta Bağcılar Oto Center'da taksi plakası alım-satımı yapan bir esnaf yeni taksi modeliyle ilgili, "Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kitleriz" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili olarak  "Bağcılar'da bir esnafın yaptığı açıklamayı biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşın kendi açıklaması. Bu konuda zaten yetkili de değil. Yetkili kurum taksiciler esnaf odasıdır. O esnafın kendisini bağlar. Biz yakıp yıkma, eylem olaylarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Oturup anlaşarak ortak akılla inşallah bu sorunu çözeceğiz." dedi.

"KİRALAMA MODELİ TAKSİCİ ESNAFIMIZI BİTİRİR"

Eyüp Aksu, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediye başkanımız geçenlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklama taksici esnafının kabul edeceği bir açıklama değil. 5 bin ticari taksi artışı yapacağım, dedi ve kiralama modeliyle belediyenin öz malı olacak. Kiralama modeliyle verilecek dendi. Aklımıza şu geliyor. Geçtiğimiz yıllarda korsan bir firma devlet tarafından mahkemelerimizce, kanunlarla yasaklanmıştı. Ülkemizi terk etmişti. Şimdi ise belediye başkanımızın yaptığı bu açıklama global korsanının önünü açacak bir çalışma. Biz taksici esnafı olarak 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla devletimizden bu plakaları parayla satın aldık. Bu kiralama modeli bizim taksici esnafımızı bitirir. Belediye başkanımızın sürekli bir ifadesi var. Ortak akıl ile İstanbul'u yöneteceğiz. Biz bu konuda ortak akılın bir parçasıyız. Bu konuda bizim hiçbir görüşümüz alınmadı. En kısa zamanda inşallah randevu alıp konuyu kendisiyle paylaşırız. Kiralama modelini kabul edemeyiz. Taksici esnafı olarak mağdur oluruz."

"YÜZDE 90 İŞ KAYBINA UĞRADIK"

5 bin taksi plakasının kiraya verilmesi konusunda kendilerinden görüş alınmadığını söyleyen Eyüp Aksu, "Fikir alışverişinde bulunmadık. Şu an zaten koronavirüs salgınından sonra biz gerçekten yüzde 90 iş kaybına uğradık. Taksi durakları fazlasıyla taksi dolu. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Konuyla alakalı da mağduriyetimizi iletiyoruz. İstanbul'da trafikten kaynaklı büyük bir trafik sorunu var. Taksi sayısı yeterlidir. Korsan bitmeden taksi sayısının artışı uygun değildir" dedi.

İNŞALLAH OTURUP ANLAŞARAK ORTAK AKILLA SORUNU ÇÖZCEĞİZ

Geçen hafta Bağcılar Oto Center'da taksi plakası alım-satımı yapan bir esnaf yeni taksi modeliyle ilgili, "Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kitleriz" ifadelerini kullanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz" demişti.  Eyüp Aksu yaşanan bu polemikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bağcılar'da bir esnafın yaptığı açıklamayı biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşın kendi açıklaması. Bu konuda zaten yetkili de değil. Yetkili kurum taksiciler esnaf odasıdır. O esnafın kendisini bağlar. Biz yakıp yıkma, eylem olaylarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Oturup anlaşarak ortak akılla inşallah bu sorunu çözeceğiz."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Sayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:13:44. #1.14#
title