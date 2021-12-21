İSTANBUL (İHA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 'TAKSİM' uygulamasını tanıttı

İSTANBUL - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), yerli ve milli taksi bulma aplikasyonu olan 'TAKSİM' uygulamasını tanıtımını yaptı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, aplikasyonla ilgili konuşma yaparak, "Bizim öz malımız olan milli yerli aplikasyonu hazırlığını yaptık, aplikasyonu tamamladık. Dijital Taksi Aplikasyonumuzun adı TAKSİM. Bu uygulama sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturan, uçtan uca taksi hizmetini dijitalleştiren mobil uygulama çözümüdür" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yerli ve milli taksi bulma aplikasyonu olan TAKSİM uygulamasının tanıtımını yaptı. Özel bir otelde düzenlenen programa Başkan Aksu'nun yanı sıra kent genelindeki taksi esnafı katıldı. Gecede konuşma yapan Başkan Aksu, 'TAKSİM' uygulamasının özelliklerini anlatarak, uygulamayla ilgili bilgiler aktardı.

"Yerli ve milli aplikasyonumuz 'TAKSİM' tamamladık, kamuoyuna duyuruyoruz"

Uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bizim öz malımız olan milli yerli aplikasyonu yapmak. Bunun hazırlığını yaptık, aplikasyonu tamamladık. Şimdide kamuoyuna duyuruyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Dijital Taksi Aplikasyonumuzun adı TAKSİM. Bu uygulama sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturan, uçtan uca taksi hizmetini dijitalleştiren mobil uygulama çözümüdür. TAKSİM sürücülerin cep telefonlarına yükleyecekleri, TAKSİM sürücü aracılığıyla sisteme dahil olduğu, yolcuların da uygulama ile en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur" dedi.

"Uygulama en yakın taksiyi ve önceden gideceğini güzergahı, taksimetre ücretini görme fırsatı sunuyor"

Uygulama ile vatandaşların en yakın taksiye ulaşacağını söyleyen Aksu, "En yakın taksiyi kolayca bulun. Çevrenizdeki en yakın müsait, sarı, turkuaz ve siyah taksileri çağırabilme imkanı sunuyor. Bulunan yere, ya da istenilen farklı bir konuma taksi çağırabilme imkanı sunuyor. Taksinin gelme süresini kolaylaştırıyor. Yolculuk ücreti ve güzergahı görebilme imkanı sunuyor. Taksiyi çağırmadan önce gidebileceğiniz noktaya yol güzergahını ve taksimetre ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini seçebilir ve görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz" diye konuştu.

"Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik veriliyor"

Sistemin nasıl taksi seçtiğini anlatan Başkan Aksu, "Sistem taksiler arasından hangisini seçiyor. Sistem bazı kriterleri baz alarak size en uygun taksiyi yönlendiriyor. Size en kısa zamanda ulaşacak taksiler arasından seçim yapılıyor. Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik veriliyor. Yolcu karşı tarafa gidiyorsa, karşının taksilerine öncelik veriliyor. Yakın duraklarda öncelik veriliyor. Yani ilk kayıt olduğunuz zaman aplikasyonu yüklerken yaka seçme butonu var. Yakadan yakaya geçtiğiniz zaman geriye dönüşte ilk yolcuyu size yönlendirmiş oluyor" şeklinde konuştu.