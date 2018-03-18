İstanbul-Tahran Uçak Seferleri 23 Liraya İndi

Nevruz öncesi, tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen birçok İranlının Türkiye'ye gelmeye başlamasıyla İran'dan Türkiye'ye doğru uçak biletleri normalin üzerinde artarken dönüş yolu için tam tersi yaşanıyor.

İranlı bazı hava yolu şirketleri, İstanbul'dan Tahran'a dönüş yolunda yaşanan talep azlığı nedeniyle bilet fiyatlarını 23 liraya kadar düşürdü. İstanbul- Tebriz seferlerinde de benzer bir durum söz konusuyken, biletlerin 60 liraya kadar düştüğü görüldü.

Son bir kaç gündür devam eden bu durumun en az 22 Mart'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Döviz fiyatlarındaki artışa rağmen birçok İranlı 20 Mart'tan başlayarak 14 gün süren Nevruz tatillerini yurt dışında geçirmeği planlarken, tatilcilerin gözde ülkesi olarak Türkiye ön plana çıkıyor. - Tahran