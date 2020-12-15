Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı

15.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:41
Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı'na video-konferans yöntemiyle katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı'na video-konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Covid-19 salgını altında tedarik zincirinin açık tutulması başta olmak üzere ulaştırma alanında yürütülen iş birlikleri, tüm yönleriyle ele alındı. Yine toplantıda ulaşım ve taşımacılığın aksatılmadan yürütülebilmesi için ulaştırma koridorlarının genişletilmesinin büyük önem arz edildiği de vurgulandı.

Dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Üye ülkeler arasındaki ticarette en önemli ulaştırma modu olan karayolu taşımacılığı alanında başta ilaç ve gıda maddeleri olmak üzere dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi konusunda üye ülkeler arasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda önemli bir karara imza atıldı ve İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni'nin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Bu trenin işletmeye başlatılması ile birlikte güzergah üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra, bundan sonra konvansiyonel vagonlar ile de yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceğine vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK SURETİYLE KAPASİTE ARTIRIMI SAĞLADI"

Bakan Karaismailoglu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulunarak; salgınla beraber karayolu ile taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına kaydığını ve Türkiye'nin gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite artırımı sağladığı bilgisini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca, denize kıyısı olmayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin başta Mersin ve Trabzon Limanları olmak üzere ülkemiz limanlarından dünyaya açılabileceğini vurgulayarak; salgın sürecinde en ağır darbeyi alan sivil havacılık sektörünün bu süreci en az zararla atlatması yönünde her türlü işbirliğinin geliştirilmesi için Türkiye'nin tecrübe paylaşımına hazır olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, ulaştırma sektöründe fiziki olarak teati edilen her türlü evrakın bulaş riskinin azaltılmasını teminen iletişim teknolojilerinin ve dijital çözümlerin kullanımının da önemine vurgu yaptı.

"TAŞIMACILIĞIN DAHA ETKİN HALE GETİRİLMESİ VE BÖLGESEL KALKINMA İÇİN İKİLİ VE TRANSİT TAŞIMALARDA KOTA UYGULAMASI KALDIRMALI"

Bakan Karaismialoğlu EİT Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması çerçevesinde, EİT bünyesinde taşımacılıktan alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini hep savunduklarını da vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi ve bölgesel kalkınma için ikili ve transit taşımalarda kota uygulamasının kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı destekliyoruz. Gerek ülke ekonomilerinin ayakta kalması gerekse Covid-19 ile mücadelenin devam edebilmesi için tedarik zincirinin kesintiniz sürdürülmesi önem arz etmektedir. EİT ülkelerinin bazılarında da uygulanan PCR testi uygulaması, aktarma zorunluluğu gibi uygulamaların gözden geçirilmesini temenni ediyorum."

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun yanı sıra, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami, Afganistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Qudratullah Zaki, Azerbeycan Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Namig Oglu Guluzade, Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Başkan Yardımcısı Saltanat Tompiyeva, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Bakyt Berdaliev, Pakistan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Tariq Viqar Bakhshi, Tacikistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sirojzoda Shujoat, Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Choriev Jasur ve Ekonomi İşbirliği teşkilatı Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour katıldı.

(Hasan Özkan/İHA)

Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan'a ulaştı
Son dakika haber... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan'a ulaştı
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol projeleri ile 18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol projeleri ile 18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık
Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Burak Yılmaz Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:52:04. #1.14#
title