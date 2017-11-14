İstanbul Tabip Odası Yönetiminin Düşürülmesi Davası Reddedildi
Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralı vatandaşlara izinsiz sağlık yardımı yapıldığı gerekçesiyle dönemin (2012-2014) İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nun görevden alınması talebiyle açılan davanın reddine karar verildi.
Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralı vatandaşlara izinsiz sağlık yardımı yapıldığı gerekçesiyle dönemin (2012-2014) İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nun görevden alınması talebiyle açılan davanın reddine karar verildi.
İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Sağlık Bakanlığı'nın avukatı Cemal Akın ile davalı dönemin İstanbul Tabip Odası kurul üyeleri adına avukatları katıldı.
Davacı avukatı Cemal Akın, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.
Davalıların avukatları ise esas ve usule ilişkin yazılı beyanlarını tekrarladıklarını ifade ederek, dosya kapsamında sundukları delillerle hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunmasının zorunlu olduğu savundu.
Bu nedenle açılan davanın yerinde olmadığını belirten davalı avukatları, söz konusu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davayı reddetti.
Duruşmanın ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel'in bulunduğu bir grup "Gezi hekimliği yargılanamaz" yazılı pankart açarak adliye önünde basın açıklaması yaptı.