İstanbul Tabip Odası Seçimine Doğru

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir yaptığı seçimli genel kurul gerçekleştirildi.

Cağaloğlu'ndaki İstanbul Tabip Odası'nda toplanan genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkanlık divanının seçilmesinin ardından mevcut yönetimin 2017-2018 faaliyet raporu okundu.

Yarın yapılacak seçimde aday olan "Demokratik Katılım Grubu", "Cumhuriyetçi Hekimler", "Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu" ve "Türk Hekimleri Birliği" adına konuşmalar yapıldı.

Seçimler, yarın 09.00-17.00 arasında İstanbul Lisesi'nde yapılacak.