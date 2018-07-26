İstanbul Sütlüce'de Toprak Kaymasına Neden Olan Temel Çukuru Dolduruluyor 2
İstanbul - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SÜTLÜCE'DE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR 2 (ek görüntü)İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SÜTLÜCE'DE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOREnver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı...
İstanbul - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SÜTLÜCE'DE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR 2 (ek görüntü)
İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SÜTLÜCE'DE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR
Enver ALAS - Anıl UÇAN/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.