İstanbul surları çöküyor...Karagümrük'te çöken sur etrafa tehlike saçıyor
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İstanbul surları çöküyor...Karagümrük'te çöken sur etrafa tehlike saçıyor

İstanbul surları çöküyor.

17.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:42

İstanbul surları çöküyor...Karagümrük'te çöken sur etrafa tehlike saçıyor

Fatih'te çöken tarihi surlar havadan görüntülendi

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Restorasyon yapılmak için restorasyon yapılmaz"

İSTANBUL - Gece saatlerinde çöken Fatih'teki tarihi surlar havadan görüntülendi. Çökmeyle ilgili konuşan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "En büyük sorunumuz defineciler kaçak kazılar yapıyorlar. Restorasyon bir kültür işidir, restorasyon yapılmak için restorasyon yapılmaz. Uzman kişilerin bir araya gelip bir alan yönetim planı ortaya koymaları gerekiyor" dedi.

Geçmişten günümüze ulaşan Fatih Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'ndeki tarihi surların bir bölümünde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Tarihi surlardan kopan parçalar çevreye düştü. Olay yerine gelinen ekipler, alanı güvenlik şeridiyle çevirirken surların önündeki yolu da trafiğe kapatmıştı. Tarihi yapının çöken bölümü ise havadan görüntülendi. Görüntülerle çöken alan gözler önüne serilirken tarihi surların çevresine çekilen şerit de görüldü. Alanı kapatan brandanın üzerinde ise "Dikkat çökme tehlikesi vardır" yazısı görüldü. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin de tarihi surlarda yaşanan çökme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Zamanında bilimsel yöntemlerle müdahale edilmemiş"

Surlarda meydana gelen çökmeye ilişkin konuşan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası sonuçta UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde olan bir kültür varlığı. Yılların getirdiği bir birikim var, bunlara zamanında bilimsel yöntemlerle müdahale edilmemiş. Burası büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda, kim olursa olsun bazı çalışmalar yapılmış. Ama restorasyonla ilgili çalışmalar geç kalınmış. Definecilerin verdiği tahribatlar, sur duvarlarının alt kotlarında definecilerin çalışmaları var. Dini anlamda sözü geçen insanların burçlarda gömüleri var. Bunları bildikleri için ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Restorasyon yapılmak için restorasyon yapılmaz"

Definecilerin surlar için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Şahin, "En büyük sorunumuz bu defineciler kaçak kazılar yapıyorlar. Deprem etkileri, iklimsel etkiler, çevre ve insanların verdiği zararlar, derzlerdeki boşalmalar bu definecilerin müdahaleleri sonuçta bunları bir birikim haline getiriyor, bir anda yıkılmalar söz konusu. En riskli olan yerdeyiz zaten şu an bunların bir alan yönetimi planı çerçevesinde bilimsel yöntemlerinin yapılması lazım. Restorasyon bir kültür işidir, restorasyon yapmak için restorasyon yapılmaz. Uzman kişilerin bir araya gelip bir alan yönetim planı ortaya koymaları gerekiyor" dedi.

İstanbul surları çöküyor...Karagümrük'te çöken sur etrafa tehlike saçıyor

Kaynak: İHA

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