İstanbul surları 4 yıllık çalışmayla dijitale aktarıldı, dünyanın her yerinden surları görmek mümkün oldu

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un surları, fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri ile dijitale taşındı. 4 yıl süren çalışmanın sonunda surlar bütün bilgi ve fotoğraflarıyla www.istanbulsurlari.ku.edu.tr internet sitesinde dünyanın her yerinden tek tıkla görülebilecek hale geldi.

Tarihi Yarımada'yı çevreleyen ve günümüz İstanbul'unun en büyük mimari yapısı olan surlar, kentin kültürel mirasının önemli bir kısmı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan surların gelecek nesillere aktarılması, mirası belgelemek, ilgili görsel ve yazılı verileri bir araya getirerek surlarla ilgili dijital bir kaynak oluşturmak amacıyla Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) 2017 yılında "İstanbul Surları" projesini başlattı.

6 BİN , 40 SAATLİK DRONE UÇUŞU

43 KİŞİLİK EKİP

SURLARA BİTİŞİK YAPILAR, KULELERDE, HENDEKLER

"İSTANBUL'DAKİ EN BÜYÜK MİMARİ KALINTI"

"42 MAKALEMİZ VAR"