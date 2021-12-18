Son dakika haberleri | İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi, 2143 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Atölyede çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, duman tahliyesi yaptığı yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.