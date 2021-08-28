İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*İlçe Emniyet Müdürü de katıldıHaber-Kamera: Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/ İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de 3 polisin yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini arttırdı.

*İlçe Emniyet Müdürü de katıldı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/ İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de 3 polisin yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini arttırdı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in de katıldığı denetimlerde, olayın yaşandığı mahallede araçlar didik didik arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta dün sokakta düğün yapan kişilerin geç saatlere kadar yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmesi üzerine polise çok sayıda şikayet gelmiş, bir grup ihbara giden polis ekiplerine saldırmıştı. 3 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alınmıştı. Sokak düğünü kavgasının ardından polis başta olayın yaşandığı mahallede ve ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, yine şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'inde katıldığı denetimlerde Çelik, olayın yaşandığı sokakta vatandaşlarla sohbet etti. Sultangazi Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Polisi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE POLİSTEN SIKI DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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