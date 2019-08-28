İstanbul-sultangazi'de oto tamircisinde çıkan yangında 2 otomobil kül oldu

28.08.2019 15:46

Sultangazi'de oto tamircisinde tamir sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 14.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre oto tamiri sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle park halindeki çekicinin üzerinde bulunan bir otomobile ve tamiri yapılan diğer araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında oto tamircisinde bulunan iki otomobil kullanılamaz hale gelirken dükkanda hasar meydana geldi. Görgü tanığı Cihan Selçuk,"Aracı tamir ederlerken birden kıvılcımdan yangın çıktı. Rüzgarla diğer yerlere sıçradı. İki araç ve malzemeler yandı. Ölü ya da yaralı yok çok şükür" dedi.

YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangın sırasında bir iş yerinin güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların itfaiyeye yardım ederek ekiplerin yangına bir an önce müdahale etmesi için itfaiye hortumunu çektikleri görünüyor. Bir başka görüntüde ise yangın sırasında park halindeki bir aracın alevlerden etkilenmemesi için vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA