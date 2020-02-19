İSTANBUL SULTANGAZİ'DE KAÇAK DÖKÜM YAPAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

19.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:45

Kamyonun aynı gün içerisinde 8 defa kaçak döküm yaptığı belirlendi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de ormanlık alana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer T., idaresindeki hafriyat kamyonu Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı yanında bulunan boş alana kaçak döküm yaptı. Ormanlık alana da döküm yapan Ömer T.'yi gören bir mahalle sakini durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, olay yerine geldiklerinde hafriyat kamyonun devrildiğini gördü. Döküm sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan kamyondakilerin yardımına zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri koştu. Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.ŞİRKETİN GÖNDERDİĞİ ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDIYan yatan kamyon, bağlı bulunduğu şirket tarafından olay yerine gönderilen çekici yardımıyla kaldırıldı. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmada, Ömer T., idaresindeki kamyonun aynı gün içerisinde 8 defa kaçak döküm yaptığını tespit etti. Olay yerine 10 metre mesafede bulunan bir başka boş alana da kaçak döküm yapıldığı tespit edilerek, Çevre Kanununa göre işlem yapıldı ve idari para cezası uygulandı. "GERİ GERİ GELİRKEN DEVRİLMİŞ"Mahalle sakinlerinden Emine Aktürk, "Kamyon devrilmiş dediler. Geldim baktım kamyon devrilmiş. Kamyonda iki kişi vardı. İkisinin de bir şeyi yoktu. İkisi de korkmuşlardı." dedi.

Adem Şişçi isimli mahalle sakini ise, "Kamyonun devrildiğini gördüm. Evden çıktım. Kamyon baya hasar almıştı. Hafriyat dökerek mi oldu görmedim. Ben sonradan çıktım. Çıkınca baktım kamyon devrilmiş. Anladığım kadarıyla hafriyat dökerken geri geri gelirken devrilmiş. Burada asla hafriyat dökülmez. Zaten zabıta her gün burayı kontrol eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA