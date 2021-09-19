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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, BİR KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

SULTANGAZİ'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, BİR KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, BİR KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, BİR KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, BİR KİŞİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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