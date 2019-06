İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE 60 KIBRIS GAZİSİNE 'MİLLİ MÜCADELE MADALYASI VE BERATI' VERİLDİ

SULTANGAZİ'de düzenlenen programda 60 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi. Yıllar sonra törende bir araya gelen gaziler duygulu anlar yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birlikte organize ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' töreni Sultangazi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Kıbrıs Gazileri ile aileleri katıldı. Törende 45 sene önce 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan ve Sultangazili 60 Kıbrıs gaziye 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi. Törende yıllar sonra bir araya gelen gaziler duygu dolu anlar yaşadı.

NE MUTLU SİZLERE BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİNİZ

Törende konuşan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, "Şehitlik ve gaziliğin bizim inancımızda ve geleneğimizde ne kadar bir kere daha burada vurgulamak istiyorum. Bizim inancımızda ve geleneklerimizde her türlü değerin her türlü maddi kazancın üzerinde bir makam ve mevkidir gazilik. Ne mutlu sizlere bir büyük mücadelenin vatanı milleti mukaddesatı korumak adına sizler yavru vatan Kıbrıs'ta verdiniz ve bugün gazilik gibi bir payeye sahip oldunuz. 45 sene önce Kıbrıs'ta oradaki soydaşlarımızı korumak, onları zulümden kurtarma ve adaya barışı getirme adına çok önemli bir misyonu devletimiz üstlendi sizler de bu mücadeleyi canınız pahasına verdiniz. Tekrar tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Şehitlerimizi ve şu an ülkemizde devam eden huzuru, barışı getirme adına mücadeleye devam eden milletimizi ve Mehmetçiklerimizi tebrik ediyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

45 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

Konuşmaların ardından gazilere madalyaları verildi. Törene eşi, gelini ve torunuyla katılan gazi Zafer Hasırcıoğlu, "45 yıl sonra gelen mutluluk diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ön ayak olup madalyayı almamıza vesile olduğu için. Allah nicelerine de vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. Tören sonunda gaziler toplu fotoğraf çektirdi.

