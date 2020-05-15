İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 135 BİN LİRALIK YÜZÜK TABLASINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 135 BİN LİRALIK YÜZÜK TABLASINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Ali ABLAY / İstanbul, DHA SULTANGAZİ'de kuyumcudan, yüzük bakmak istediğini söyleyerek kendisine gösterilen ve içinde 35 adet 135 bin TL değerindeki yüzüğün bulunduğu tablayı alarak çaldığı iddia edilen Mehmet A. polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 135 BİN LİRALIK YÜZÜK TABLASINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
15.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:49

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul, DHA SULTANGAZİ'de kuyumcudan, yüzük bakmak istediğini söyleyerek kendisine gösterilen ve içinde 35 adet 135 bin TL değerindeki yüzüğün bulunduğu tablayı alarak çaldığı iddia edilen Mehmet A. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet A. tutuklandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 12 Mayıs saat 13.15 sıralarında Habipler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcudan her biri 10 gram ağırlığında 35 adet 135 bin TL değerinde yüzük tablasının çalındığı bilgisi üzerine hemen olay yerine gitti. İddiaya göre yüzük bakmak istediğini söyleyen şüpheli, işyeri sahibinin yüzük tablasını çıkardığı esnada şüphelinin tablayı alıp kaçarak olay yerinden 500 metre ilerdeki içindeki biri kadın, iki kişinin daha bulunduğu araca binerek kaçtı.

15 AYRI DOSYADAN KESİNLEŞMİŞ CEZASI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde söz konusu aracın Erkan A. (34) tarafından kiralandığı, olay günü araçta kardeşi Mehmet A. (31) ve Selcan İ'nin (23) olduğu, kuyumcudan malzemeleri alıp kaçan şüphelinin ise Mehmet A. olduğu tespit edildi. Önce Erkan A.'yı gözaltına alan polisler, diğer şüphelileri de Bağcılar'daki evlerinde yakaladı. Şüphelilerden Mehmet A'nın 15 ayrı dosyadan toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilerek adliyeye sevk edildi. Mehmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 135 BİN LİRALIK YÜZÜK TABLASINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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