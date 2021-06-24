İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK / SULTANBEYLİ'de yasa dışı silah ve tarihi eser ticareti yaptığı belirlenen özel güvenlik görevlisinin evine yapılan baskında 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 24 şarjör, 697 farklı çaplarda fişek ile 30 sikke, ele geçirildi.

Ali Çağlar TINBEK/ SULTANBEYLİ'de yasa dışı silah ve tarihi eser ticareti yaptığı belirlenen özel güvenlik görevlisinin evine yapılan baskında 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 24 şarjör, 697 farklı çaplarda fişek ile 30 sikke, ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Kutbettin Ş. mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran Pazartesi günü, Sultanbeyli'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, Kudbettin.Ş.'nin (53) yasadışı silah ticareti yaptığı ihbarını aldı. Ekipler aynı gün Kutbettin Ş.'nin evine operasyon düzenledi.  Evin müştemilat kısmında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 24 şarjör, 697 farklı çaplarda fişek, 6 çift tabanca kabzası, 30 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke, 3 mühür, üzerinde kadın figürü olan yüzük,  yılan motifli bilezik ele geçirildi. Önceki gün adli makamlara sevk edilen Kutbettin Ş. serbest bırakılırken, operasyon anı kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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