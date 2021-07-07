İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ÜÇ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ÜÇ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan üç katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan üç katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde bütün çatıyı saran alevler paniğe neden oldu.

Olay saat 02.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Nihal Sokak üzerinde meydana geldi. Üç katlı metruk binanın çatısında çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bütün çatıyı saran alevlerin, bitişiğinde bulunan binanın çatısına sirayet etmesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle engellendi. Mahalle sakini Fahri Ay, "Gece uyuyorduk. Araçların Korna sesine uyandık. Yoldan geçen araçlar görmüş. 02.40 civarı falandı. Gelip baktığımızda çatının yandığını gördük. Söylediklerine göre elektrikten dolayı yandığını öğrendik. Binada zaten yaşayan kimse yokmuş bildiğimiz kadarıyla" dedi. Bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ÜÇ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ÜÇ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ÜÇ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ÜÇ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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