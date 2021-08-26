İstanbul Su Sporları Günleri, 27-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
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İstanbul Su Sporları Günleri, 27-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

İstanbul Su Sporları Günleri, 27-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

İstanbul Su Sporları Günleri, yarın başlayacak.

İstanbul Su Sporları Günleri, yarın başlayacak.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek organizasyon 3 gün sürecek.

Organizasyonda yüzme, aquatlon, yelken, kano, rüzgar sörfü, modern pentatlon, su topu ve dragon bot olmak üzere 8 branşta müsabakalar yapılacak.

Etkinlikler Maltepe başta olmak üzere İstanbul'un pek çok noktasından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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İstanbul Su Sporları Günleri, 27-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek - Haberler Spor
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