İstanbul su kesintisi! 29 Kasım Cumartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 29 Kasım Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 29 Kasım Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 29 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Orhangazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 08:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet