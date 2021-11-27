İstanbul su kesintisi! 27 Kasım Cumartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 27 Kasım Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 27 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah,Arnavutköy Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.11.2021 22:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 13:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 13:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 14:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 27.11.2021 14:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 14:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 15:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 14:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Seyit Nizam Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 15:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2021 14:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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