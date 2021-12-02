İstanbul su kesintisi! 2 Aralık Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 2 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 2 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 2 Aralık Perşembe İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 02.12.2021 08:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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