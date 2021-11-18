İstanbul su kesintisi! 18 Kasım Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 18 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 18 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 18 Kasım Perşembe İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Maden Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Büyükdere Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 18.11.2021 03:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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