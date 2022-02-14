İstanbul su kesintisi! 14 Şubat Pazartesi İstanbul'da hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir? - Haberler
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İstanbul su kesintisi! 14 Şubat Pazartesi İstanbul'da hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir?

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İstanbul su kesintisi! 14 Şubat Pazartesi İstanbul'da hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar İstanbul Avrupa ve Anadolu kıtasında hangi ilçelerde sular gidecek merak etti. Peki, İstanbul su kesintisi! 14 Şubat Pazartesi İstanbul'da hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir? İstanbul'da saat kaçta sular gidecek? Sular saat kaçta geri gelecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da hangi ilçelerde sular gidecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Sular ne zaman geri gelecek? 14 Şubat Pazartesi İstanbul'da hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir? Bugün hangi ilçelerde sular gidecek? İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? Sular saat kaç ile kaç arasında kesilecek? Su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ 14 Şubat İstanbul su kesintisi ve saatleri sizlerle...

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.02.2022 16:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.02.2022 15:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Çınardere Mah,Velibaba Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.02.2022 14:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Merkezefendi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.02.2022 16:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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