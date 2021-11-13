İstanbul su kesintisi! 13 Kasım Cumartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 13 Kasım Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 13 Kasım Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 13 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.11.2021 15:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.11.2021 16:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Şehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.11.2021 15:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.11.2021 15:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 13.11.2021 15:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 13.11.2021 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 13.11.2021 15:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Koçullu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 13.11.2021 15:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Çakmak Mah,Çamlık Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.11.2021 14:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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