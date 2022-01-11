İstanbul su kesintisi! 11 Ocak Salı İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

11 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 11 Ocak Salı 2022 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle…

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Göksu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah,Sahil Mah,Dereağzı Mah,Kavaklı Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : 600 Mm Ve 800 Mm İsale Hattında Branşman Bağlantı Çalışması Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mah,Çeliktepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 11.01.2022 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2022 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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