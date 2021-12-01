İstanbul su kesintisi! 1 Kasım Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
1 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 1 Kasım Pazartesi 2021 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 1 Kasım Pazartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yeni Sahra Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Orta Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Soğanlık Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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