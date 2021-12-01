İstanbul su kesintisi! 1 Kasım Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 1 Kasım Pazartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yeni Sahra Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Orta Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Soğanlık Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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