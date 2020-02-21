İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu?

21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:22

Türkiye'de kadın cinayetleri sonrası sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nedir ve ne öngörüyor? Türkiye ilk imzacısı olduğu sözleşmeyi uyguluyor mu?



Avrupa Konseyinin "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" İstanbul'da imzalandığı için uluslararası camiada "İstanbul Sözleşmesi" olarak biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle