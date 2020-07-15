İstanbul sözleşmesi iptal edilsin talimatı AK Parti'nin MYK toplantısında, istanbul sözleşmesi gündemdeydi.

AK Parti'nin MYK toplantısında, istanbul sözleşmesi gündemdeydi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti'nin MYK toplantısında gündem konularından biri İstanbul Sözleşmesiydi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplantıda bu konuda ayrıntılı bir sunum yaptı. Söz alan üyelerin büyük bölümü de sözleşmeden çekilme yönünde görüş bildirdi. Sözleşmedeki bazı ifadelerin ve maddelerin Türk aile yapısına ve ahlaki değerlere aykırı olduğu dile getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve bazı isimler ise toplantıda sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savundu. MYK üyelerinin bazıları da sözleşmeden çıkmak yerine, 'niyet beyanı' ile hangi maddelerin uygulanmayacağının belirlenmesini istedi. Dört saat süren tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşme ile ilgili hazırlanan ayrıntılı bir raporu MYK üyelerine anlattı. Erdoğan, sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan'dan örnekler verdi. Bu ülkelerin çekilme gerekçelerinin sözleşmede geçen bazı ifadeler olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, bu raporla ilgili değerlendirmesinden sonra Türkiye'nin de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan yapılacak düzenlemede Türkiye'nin bu sözleşmeye dayanarak kanunlarda kadınların haklarının ve kazanımlarının sıkıntıya girmemesi için gerekli çalışmaların yapılması görüşü de dile getirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA