İstanbul Sözleşmesi eyleminde 16 kişi gözaltına alındı İZMİR'in Konak ilçesinde, kadın örgütlerinin çağrısıyla toplanan bir grubun, İstanbul Sözleşmesi'ne desteklemek ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için düzenlediği eylemde çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, kadın örgütlerinin çağrısıyla toplanan bir grubun, İstanbul Sözleşmesi'ne desteklemek ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için düzenlediği eylemde çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı.Kadın örgütlerinin çağrısıyla Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde akşam saatlerinde ellerinde döviz ve pankartlarla toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemek ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için eylem yaptı. Oturma eyleminin yanı sıra basın açıklaması yapan grup, caddede yürüyüş yapmak istedi. Polislerin yürüyüşe izin vermemesinin ardından çıkan arbedede 16 kişi gözaltına alındı. Olayların durulmasının ardından yeniden toplanan vatandaşlar, açıklama yapıp, dağıldı.

Kaynak: DHA