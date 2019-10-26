İstanbul-sosyal bilimler çalıştayı başladı

26.10.2019 14:23

Sosyal Bilimler Çalıştayı başladı

Lise öğrencileri sosyal medyayı tartışıyor

İSTANBUL, (DHA) ' Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi öncülüğünde ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde 2'nci Sosyal Bilimler Çalıştayı başladı. Bu yıl, lise öğrencileri psikoloji komitesinde, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini ve 'beğenme', 'paylaşma', 'gönderi' ve 'güzellik algısı' gibi kavramları tartışacak. Öğrencilerin, farkındalığını artırmak ve özgüvenlerini sağlamlaştırmak hedefleniyor.

Türkiye genelindeki 20 farklı liseden 250 öğrenci, 9 farklı komite oluşturarak dünya ve Türkiye gündeminde yer alan siyaset, ekonomi, tarih, din, psikoloji gibi konu başlıklarında sunum yaptı. Öğrencilerin gündemi yakından takip edip bilgi sahibi olmaları, hitabet yeteneklerini artırmaları ve tartışma kültürlerinin gelişmesi hedefleniyor. 2 gün sürecek zirvede, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademisyenleri de öğrencilere zirvenin ana başlıklarına uygun olarak eğitimler ve dersler verecek.

İlgi alanlarına göre konuşacakları konuları belirleyen öğrenciler çalıştaya, 1 yıl boyunca, akademik makale okuyarak, araştırarak ve konuya ilişkin tartışma programları izleyerek hazırlanıyor.

ÖĞRENCİLER BİLGİ PAYLAŞIMI YAPIYOR

İZÜ Tanıtım Koordinatörü Burak Gönül, 'Anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi ve fen liselerinden 250 öğrenci zirve kapsamında gündemdeki konulara ilişkin bilgi paylaşımı yapacak. Siyaset, ekonomi, felsefe, psikoloji gibi konularda kurulan komitelerin başında o alanda uzman akademisyenler olacak. Konulara ilişkin sorunları belirleyen öğrenciler, çözüm önerileri de sunacak. Zirvenin sonunda komite sözcüleri sonucu öğrencilerle paylaşacak' dedi.

'HİTABET YETENEKLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Sosyal Bilimler Çalıştayı Genel Sekreteri Dilara Ekici ise, 'Çalıştay kapsamında öğrencilerin hitabet yeteneklerini artırmalarını amaçlıyoruz. Seçtiğimiz konu başları altında kendimizi geliştirerek, bilgi birikimimizi artırmayı planlıyoruz. Çalıştaya katılan öğrenciler, siyaset, ekonomi, edebiyat alanında bilgi sahibi olacaklar' diye konuştu.

'KENDİMİ ARTIK DAHA RAHAT İFADE EDİYORUM'

2 yıldır zirveye katıldığını söyleyen Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Burak Sarışen de, 'Böyle çalıştaylar sayesinde kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Topluluk karşısında duraksamadan, takılmadan konuşma yapabiliyorum. Siyasetle ilgileniyorum, ileride siyaset bilimiyle ilgilenmek istiyorum. Şu anda Türkiye'nin izlediği dış politikayı beğeniyorum' ifadelerini kullandı.

DOĞADAN UZAKLAŞAN İNSANIN PSİKOLOJİSİ

Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Psikoloji Komitesi Başkanı Yusuf Manavoğlu ise, 'Çalıştay için oluşturduğumuz psikoloji komitesinde iki alt dal belirledik. İlki, insanın şehirleşmeyle birlikte, doğadan uzaklaşmasının psikolojisini nasıl etkilediğini ele alacağız. Çarpık yapılaşma, bizi neye sürüklüyor' Stres, depresyon veya daha farklı sonuçları oluyor mu? Sorularına cevap arayarak çözüm önerileri geliştireceğiz? dedi.

SOSYAL MEDYA GENÇLERİN PSİKOLOJİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisini de tartışacaklarını aktaran Manavoğlu, 'Yıllar geçtikçe sosyal medya hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Güzellik algısı, beğenme, paylaşım, gönderi gibi hayatımıza giren yeni kavramların etkilerini konuşacağız. Sosyal medyanın iyi ve kötü yönlerini belirleyeceğiz. Tespit ettiğimiz sorunlara, çözümler üretmeye çalışacağız. Çalıştayın bana faydası çok, konuları tespit ederken akademik makale, tartışma programlarını araştırdım, izledim ve okudum. Psikoloji okumak istiyorum, başladığım noktaya geri dönüp bakınca çok fark olduğunu görüyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA