İstanbul son dakika kar yağışı var mı, İstanbul hava durumu kar ne zaman yağacak

İstanbul hava durumu son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışı ne zaman başlayacak? sorusuna Meteorolojden beklenen yanıt geldi.İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hava sıcakları kaç derece? Hava durumu tahminleri açıklandı. Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu… Son simülasyonlarda, 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. "Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için 'kar yağacak' demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç."

İstanbul hava durumu son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışı ne zaman başlayacak? sorusuna Meteorolojden beklenen yanıt geldi.İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hava sıcakları kaç derece? Hava durumu tahminleri açıklandı. Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu… Son simülasyonlarda, 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. "Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için 'kar yağacak' demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç."

İstanbul'da 20 Kasım'dan itibaren kar bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da hava sıcaklıkları azalmaya başlıyor. Uzmanlar Marmara Bölgesi için mevsimin ilk karı sinyalinin geldiğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumunu tahminlerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren düşmesi bekleniyor. Buna göre kademe kademe gerileyecek olan sıcaklıkların özellikle 20-23 Kasım tarihleri arasında hissedileceği öngörülüyor.

Bünyamin Sürmeli: 'Erken kar yağışı olasılığı var'

CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli canlı yayında özellikle Kasım ayının 20'sinden itibaren soğuk ve sert havanın geleceğini aktardı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde şu an için kar yağışı olasılığının söz konusu olabileceğini aktardı. 'Erken bir kar yağışı söz konusu olabilir' diyen Sürmeli, 'Bu sıcaklık düşüğü ile şu an kar yağışı görülüyor ama sistemin hareketlerine de bakacağız' dedi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük ihtimal de olsa kar yağışına yol açma olasılığı bulunuyor. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde. Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, 'havaninnotlari' internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

"Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için 'kar yağacak' demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç."

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Kasım Pazar günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.