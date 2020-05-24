İSTANBUL SOKAKLARINDA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM HEYECANI
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İSTANBUL SOKAKLARINDA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM HEYECANI

İkramlar balkondan, bayramlaşma online...Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını Ramazan bayramının farklı geçmesine neden oldu.

24.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:15

İkramlar balkondan, bayramlaşma online...

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını Ramazan bayramının farklı geçmesine neden oldu. Bayramlaşma geleneği yerini dijitale bırakırken, bayramın vazgeçilmezi şekerler, tatlılar, börekler ise kapılardan ve balkonlardan sosyal mesafe ile yalnızca komşularla paylaşıldı.

Ramazan Bayramı bu yıl koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçiyor. Aile büyükleri ziyaret edilemiyor, el öpülemiyor, çocuklar kapı kapı gezip büyükleriyle bayramlaşamıyor. Hal böyle olunca akraba ziyaretleri yerini komşularla bayramlaşmaya bıraktı. Bayram denilince akla ilk gelen tatlı, şeker, börek ve çikolata kapılardan ve balkonlardan paylaşıldı. Vatandaşlar çocuklarıyla, büyükleriyle dijital platformlar üzerinden bayramlaştı.

BU BAYRAM SABAHINA BURUK UYANDILAR

Bu bayram kapı komşusuyla bayramlaşan Ayşegül Türk, komşuluk ilişkilerinin önemine değindi. Türk, 'Komşumla birlikte Ramazanda imece usulü çok şey paylaştık. Bu sabah ailemizle görüşemediğimiz için biraz buruk kalktım. Epeydir uzaktan uzağa görüşebiliyoruz. Bunun dışında başka bir şey yok. İnşallah bir dahaki bayramlarda bizi daha güzel günler bekliyor" dedi.

"AİLE BÜYÜKLERİNDEN UZAKTA KALDIK"

2 çocuk annesi Nükhet Hacıosmanoğlu ise, 'Aile büyüklerimiz var ve biz her bayram bir eşimin bir de benim ailemi ziyaret ediyorduk. Bu bayram maalesef ikisinden de uzakta kaldık. Sağlık olsun diyoruz. Telefonla görüşüyoruz, sosyal medyadan görüntülü arıyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ŞEKER DEĞİL BAYRAM HARÇLIĞI ALMAK İSTİYOR

Bu bayram çocukların isteği ise bayram harçlığı oldu. Çikolata, şeker ve tatlıdan evde bolca yiyebildiklerini söyleyen Doruk ve Öykü

Hacıosmanoğlu kardeşler, 'Şeker ve çikolata değil ama bu bayram harçlık almak istiyorum. Tek dileğim bu" dedi.

BU BAYRAM BÜYÜKLERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPEMEDİK

14 yaşındaki İlkim Karabayraktar da, 'Eskisi kadar iyi olmasa da yine bir şekilde bu bayramı kutluyoruz. Bu bayram büyüklerimizin ellerini öpemedik. Onlar da bu durumdan mutsuz ama en olabilecek şekli maalesef böyle" diye konuştu.

KOMŞULARIMIZLA AİLE ÖZLEMİMİZİ GİDERİYORUZ

Bu sene bayramı evde ve sevdiklerinde uzakta yaşamanın üzüntüsünde olduklarını söyleyen Emel Kıvılcım da, 'Apartmanda yaşayan dostlarımızla aile özlemimizi daha aza indirgiyoruz. Küçükler uzaktan uzağa ellerimizi öpüyor. Bir şekilde bu günleri de atlatacağız. Daha güzel, daha sağlıklı ve huzurlu bayramları çocuklarımızla, onların mutlu olduğu bir dünyada yaşayacağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL SOKAKLARINDA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM HEYECANI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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