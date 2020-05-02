İstanbul sokaklarında kısıtlamanın ikinci gününde sakinlik hakim
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İstanbul sokaklarında kısıtlamanın ikinci gününde sakinlik hakim

İstanbul sokaklarında kısıtlamanın ikinci gününde sakinlik hakim
02.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:12

İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

Polis kent genelinde cadde, sokak ve sahil şeritlerinde uygulama yaparken, belediye ekipleri de boşalan yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Turizm ve ticaretin merkezi Eminönü sessizliğe büründü. Meydanlar güvercinlere, boğaz ve sahiller ise martılara kaldı.

Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe'de sahil, park, meydan ve caddelerin boş olduğu, İETT peronlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan az sayıda görevli ve çalışanın otobüs beklediği görüldü.

Anadolu Yakası'nın en işlek bölgelerinden Kadıköy İskele, Bahariye, Caddebostan, Maltepe sahil ve Bağdat Caddesi'nde de sessizlik hakim.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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