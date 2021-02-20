İstanbul sokaklarında kısıtlama sakinliği hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 22 Şubat Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.30 itibarıyla yüzde 1 olarak kayda geçti.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri D-100 karayolunda oluşturduğu kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi.

Kentte, yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla yürüyüş, temizlik görevlilerinin ise sokak ve caddelerde temizlik yaptığı dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok