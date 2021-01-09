İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşıyor
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İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşıyor

09.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:20
İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin sokakları sessizliğe büründü.

Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliği görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu'nun sahil kesiminde polis ekipleri ile temizlik görevlilerinin yanı sıra az sayıda spor yapan vatandaş olduğu gözlendi.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri D-100 kara yolunda oluşturduğu kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan sürücülere ceza kesti.

Kontrol noktalarındaki denetim nedeniyle az da olsa araç yoğunluğu oluşurken kent genelinde trafik sakin seyrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 13.00 itibarıyla kentte trafik yüzde 13 olarak kaydedildi.

Yine işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullananların da duraklarda beklediği, metrobüsün ise sakin olduğu gözlendi.

Kentte, belirtilen süre içerisinde açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de az sayıda müşteri alışveriş yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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