Son dakika haber... İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir akşam yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde vatandaşlar, 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren market, bakkal ve kuruyemişçilere giderek ihtiyaçlarını giderdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, saat 17.00'den sonra kentin sokakları sessizliğe büründü.

Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler ve şehri ziyarete gelen turistlerin hareketliliği görüldü.

Meydanlar ve işlek caddelerde birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken, alışveriş yapmak için market ve fırına gidenlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 17.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

Bu arada, Beykoz'da hizmete devam eden bir markete yürüme mesafesinde oturan vatandaşlar alışveriş yapmak için zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Beykoz'da sahiller ile ana yolların sakin olduğu, vatandaşların genel olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Polis, ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etmek için uygulama yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür