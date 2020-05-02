İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SAHİLLERDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM
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İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SAHİLLERDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM

İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SAHİLLERDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM
02.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:53

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı'nı görev yapan Atlı Jandarma Birlikleri görev aldı.

TOPKAPI SARAYINDAN SAHİL NÖBETİNE

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, normalde Topkapı Sarayı'nı koruma görevinde yer alan Atlı Jandarma Birlikleri'yle Sarıyer'deki Kilyos Gümüşdere sahilinde denetim yaptı. Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edeceği öğrenildi. İstanbul'da araçların girmesine imkan bulanmayan yerlerde Atlı Jandarma Birlikleri görev alırken, ormanlık alanlar da drone ile denetimler yapıldı.

"BURADA ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ BİRÇOK NOKTA VAR"

Gümüşdere Köyü'nde yaşayan Atlıtur Derneği Başkanı Alp Arslan, "Gümüşdere Köyü'nde yaşıyorum. İş yerim de burada olduğu için devamlı Gümüşdere plajında bulunuyorum. Bu çok faydalı bir uygulama, çünkü bölgemizde sahillerin kalabalık olduğu sıralarda jandarmanın atlarla dolaşması her yönden çok faydalı. Hem denetim açısından hem boğulma ya da başka olaylar anında müdahale edilmesi anlamında atların sahillerde ya da ormanlarda olması bizim için bir güven unsuru oluyor. Burada araçların giremediği birçok nokta var. Bir de insan kalabalığı oluyor. Atlı birliğin burada olması çok büyük faydalar sağlıyor" dedi.

İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SAHİLLERDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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