İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

21.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:46
İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'un cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'un cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve yarın 05.00'te sona erecek kısıtlamayla İstanbul genelinde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama öncesi özellikle ana arterlerde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda yaşanan trafik yoğunluğu sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 22.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.

Şehrin çeşitli noktalarında denetimler yapan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Dolmabahçe Meydanı'ndaki uygulama noktasında da ekipler, araç ve motosikletleri durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine çekilmesiyle İstanbul'un en kalabalık caddelerinden olan İstiklal'de sakin bir görüntü sundu. Caddede sadece kısıtlamadan muaf olan tursitler dolaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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