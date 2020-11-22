İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3)

22.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı. Bu kapsamda, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü. Taksim, Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde polis ekiplerinin araçlardan anons yaptığı dikkati çekerken, saat 20.00'ye doğru sokaklarda da insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. Kentin birçok noktasında paket servis hizmetinde çalışan motorlu kuryelerin hareketliliği gözlenirken, polis ekipleri de durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamanın başlamasıyla Silivri'nin merkezi ve sahil şeridinde de sessizlik yaşandı. Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı, iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi. Kısıtlama, yarın saat 05.00'da sona erecek.

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3)
İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3)
İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3)
İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Fatih Artman Funda Eryiğit Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Rusya Bursa Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü (3) - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 23:25:08. #1.15#
title