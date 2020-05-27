İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi
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İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan ilk gün hareketli geçiyor.

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi
27.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:37

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan ilk gün hareketli geçiyor.

Kentte sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına kısmen uydukları ve maske taktıkları gözlendi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Bazı durak ve iskelelerde maskesi olmayan vatandaşlara görevli ekipler tarafından maske verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alışverişe çıkanların sayısı da arttı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar da 11.00'den itibaren maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek dışarıda vakit geçirmeye başladı.

Tarihi yarımada ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Beyoğlu'nun bazı noktalarında diğer günlere nazaran insanların dışarı çıktıkları ve az da olsa yoğunluk oluşturdukları görüldü.

Üsküdar'da sabah saatlerinde sahil kesiminde yürüyüş yapmak isteyen bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 35'e kadar ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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