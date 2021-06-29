İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
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İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Vadisi Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, söz konusu alanların krokisi ile sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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