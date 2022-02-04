İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN YOLCU MİNİBÜS DEVRİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN YOLCU MİNİBÜS DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN YOLCU MİNİBÜS DEVRİLDİ

ŞİŞLİ'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Gültepe- Şişli hattında çalışan yolcu minibüsü, otomobille çarpıştı.  Devrilen minibüs yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazayı gören çevredekiler minibüs içinde bulunan kişilerin yardımına koştu. Minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin sürücüsü de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü:

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- Kaza sonrası devrilen yolcu minibüsü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Trafiğe kapatılan yol

-Kazaya karışan otomobil

-Otomobilin çekici ile kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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