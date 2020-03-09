İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Haber
Şişli, Güncel

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Şişli'de gecekondu alev alev yandı.

09.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:14
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Şişli'de gecekondu alev alev yandı. Yangınında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Şişli, Paşa Mahallesi, 1. Hakan Sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan iki kişinin yangın başladığında tahliye edildiği öğrenildi.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:16:40. #1.15#