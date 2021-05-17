ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri parçalayıp alt yoldaki oto tamircilerinin önüne düştü.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri parçalayıp alt yoldaki oto tamircilerinin önüne düştü. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Sazlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil alt yolda bulunan oto tamircilerinin önüne düştü. Kazayı görenler yardıma koşarak otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardı. Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada tamir sırası bekleyen iki otomobil de düşen otomobilin çarpması sonucu hafif hasar gördü. Takla atan otomobil vinç ile düzeltilerek tamirhane önünde bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil zikzaklar çizerek geliyor. Bariyere çarpan, otomobil aşağıya düşüyor. Görüntülerin devamında ise yardıma koşanların otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardığı anlar yer alıyor.

ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Demir Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Özge Özder Demet Akalın Burak Sergen
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Fırat Aydınus Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 13:53:07. #1.13#

title