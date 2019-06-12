İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 350 BİN LİRALIK SİLAHLI GASP
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAŞişli'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu.
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Şişli'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu. Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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