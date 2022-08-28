Beyoğlu'nda bina duvarının çökme anı kamerada
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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